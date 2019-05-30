Спортивный директор "Сочи" заявил, что клуб не ведет переговоров с Глушаковым и Денисовым

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов - о возможных приобретениях. Он заявил, что клуб не ведет переговоров с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым и экс-игроком "Локомотива" Игорем Денисовым, который ранее объявил о завершении карьеры.

- Глушаков может продолжить карьеру на Юге? думаю, что "Ростов" для него роднее и амбиции клуба посерьезнее, - сказал Орлов в эфире телеканала "Матч премьер". - Переговоры не вели ни с Глушаковым, ни с Денисовым. Только Кирилл Комбаров пошутил в Инстаграме, и пошла информация. Думаю, что в клуб придут 5-7 новых футболистов, однозначно.

"Сочи" пробился в премьер-лигу, заняв второе место в Олимп-ФНЛ.

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