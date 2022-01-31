Яровинский: «Деспотович вписал свое имя в историю «Рубина» и очень помог команде»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал уход нападающего Джордже Деспотовича из казанского клуба.

«Джордже большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу, — приводит слова Яровинского официальный сайт «Рубина». — Расстались мы по обоюдному согласию. Как я уже говорил, Джордже собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали. Деспотович вписал свое имя в историю «Рубина» и очень помог команде. Прошлый сезон, наверное, стал лучшим в его карьере. Уверен, он еще заявит о себе. Желаем ему удачи».

30 января казанский клуб и 29-летний серб расторгли контракт по обоюдному согласию. Всего на счету Деспотовича 15 голов в 36 матчах за «Рубин».

По информации «СЭ», нападающим интересуется тульский «Арсенал».