Экс-чемпион UFC в легком весе и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о введении Fan ID.

— Хабиб, в России сейчас обсуждается Fan ID. И не все согласны с его введением. Что вы думаете по этому поводу? Нужно это или нет?

— Честно: я мало знаю про Fan ID, — сказал Хабиб после турнира Eagle FC 44. — Я слышал в медиа — захожу на сайты, читаю, смотрю. Но, честно, я мало читал об этом. Мне нужно больше узнать о Fan ID. А так — безопасность на первом месте.

Указом правительства страны Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги». Ранее фанатские объединения «Зенита», «Ростова», «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и ряда других клубов РПЛ выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.