Спортивный директор «Пари НН» рассказал, что должен изменить Гончаренко

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал об ожиданиях после прихода в клуб Виктора Гончаренко.

— Насколько трудные были переговоры? Верно ли, что главная сложность была по вопросу отступных при разрыве соглашения?

— Мы с Виктором Михайловичем общались в Минске несколько часов исключительно о футболе. Контрактные детали обсудили уже с его представителем достаточно быстро, тут никаких проблем нет. Гончаренко мотивирован на плодотворную долгую работу — это главное.

— Каких изменений в игре «Пари НН» ожидаете с приходом нового тренера?

— Нам нужно быть более цельными, структурными, организованными и эмоциональными. Виктор Михайлович умеет давать необходимые импульсы по этим направлениям.

Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября. Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.