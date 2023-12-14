Спортивный директор «Оренбурга» включил двух футболистов «Динамо» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поставил на первое место защитника команды Матиаса Переса.

Также в его пятерку вошли: Константин Тюкавин, Бителло (оба «Динамо»), Мойзес (ЦСКА), Вендел («Зенит»).