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Бышовец: «Переход Салтыкова в «Локомотив» преждевременен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил игру вингера «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в первой части сезона, а также прокомментировал его возможный переход в московский клуб.

«Салтыков — второй Пиняев. Мне нравится, как он себя проявляет, перспективный футболист. Важно, чтобы у него была игровая практика в «Локомотиве». Конкуренция в команде достаточно высокая. Ему не помешало бы остаться в Самаре. Никите необходим опыт. Переход в «Локомотив» преждевременен», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Салтыков провел 21 матч за «Крылья Советов», забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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Спортивный директор «Оренбурга» включил двух футболистов «Динамо» в пятерку лучших игроков года
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
 - : -
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