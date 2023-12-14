Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что клубу необходимо усиление

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что клуб в зимнее трансферное окно должен усилить позицию центра обороны.

«Главная проблемная зоны команды — это центр обороны. К сожалению, молодые ребята Морозов, Фассон и Погостнов в силу своего возраста и должного опыта не всегда могут сыграть на должном уровне. Иногда проваливают матчи, очень много ошибок со второго этажа», — цитирует Наумова «Евро.Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.