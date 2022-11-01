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Сегодня, 11:33

Спортивный директор «Оренбурга» считает, что Сычевой не уйдет зимой в топ-клуб

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы нападающего Владимира Сычевого.

«Топовый клуб, который готов платить большие деньги, не смотрит полгода. Минимум два года, а в идеале и все три. Никакой топ-клуб не будет включаться в борьбу за Сычевого по итогам полугода. Никто к нам не обращался», — сказал Андреев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Сычевой забил 13 голов и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «Оренбург» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего футболиста в 500 тысяч евро, его контракт с «Оренбургом» действует до конца июня 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • keepscore.ru
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Ювентус
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25%

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ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
1
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1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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 - : -
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 - : -
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Факел – Краснодар
 - : -
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 - : -
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