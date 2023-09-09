Каррера рассказал, что сразу согласился принять участие в матче легенд «Спартака» со сборной мира

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями перед матчем легенд красно-белых и сборной мира.

«Испытываю потрясающие эмоции, я горд быть рядом с легендами российского футбола (Семиным, Черчесовым, Романцевым. — Прим. «СЭ»). Когда мне предложили приехать, я сразу согласился. Ни минуты не потратил на размышление, нужно ли мне приехать в Россию. Единственная сложность, которая была, это перелет через другие страны», — сказал Каррера на пресс-конференции.

Матч легенд «Спартака» со сборной мира, который будет посвящен памяти бывшего футболиста красно-белых Ильи Цымбаларя, состоится 9 сентября. Каррера вместе с Юрием Семиным будет тренером сборной мира.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.