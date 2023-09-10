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Сегодня, 09:49

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, что в клубе рассчитывают на подписание Михайлова

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о переговорах с полузащитником «Пари НН» Ярославом Михайловым.

«Нам бы хотелось видеть Михайлова в «Оренбурге». Сложно комментировать вероятность трансфера, идет переговорный процесс. Надеемся, что все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» и «Локомотива» к 20-летнему игроку. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в клубе готовы рассмотреть продажу футболиста.

Михайлов перешел в «Пари НН» из «Зенита-2» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист принял участие в 9 матчах нижегородцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Его действующий контракт с «Пари НН» рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Динамо – Пари НН
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
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