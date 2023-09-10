Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, что в клубе рассчитывают на подписание Михайлова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о переговорах с полузащитником «Пари НН» Ярославом Михайловым.

«Нам бы хотелось видеть Михайлова в «Оренбурге». Сложно комментировать вероятность трансфера, идет переговорный процесс. Надеемся, что все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» и «Локомотива» к 20-летнему игроку. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в клубе готовы рассмотреть продажу футболиста.

Михайлов перешел в «Пари НН» из «Зенита-2» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист принял участие в 9 матчах нижегородцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Его действующий контракт с «Пари НН» рассчитан до конца июня 2026 года.