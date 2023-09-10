Пономарев о Фернандесе: «Он безобразно поступил с ЦСКА. Клуб и Гинер дали ему возможность побыть с семьей»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Фернандес — мыльный пузырь, который сдулся. Он безобразно поступил с ЦСКА. Клуб и Гинер дали ему возможность побыть с семьей. Он в Бразилии решил поиграть за «Интернасьонал». Но Марио там не прижился, поиграл всего пять игр, он никому не нужен. Когда он был молодой, его тоже не взяли в сборную Бразилии.

Фернандес — недалекий человек, раз так безобразно поступил с армейцами. Тут нет ничего удивительного. Его прозвали «СуперМарио», потому что он забивал мячи. Он бежал в атаку и бросал оборону: как хотите, так и защищайтесь. Никто не считал, сколько из-за него было забито мячей в ворота ЦСКА и сборной России. Считают только «великолепные» голы, потому что его никто не держал, он был никому не нужен», — приводит Betonmobile.ru слова Пономарева.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.