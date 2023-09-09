Самедов назвал потрясающим тандем Романцева и Черчесова
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался об итогах матча памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира, который завершился со счетом 2:1 в пользу легенд «Спартака».
«Очень приятно играть с такими сильными партнерами и соперниками. Тандем потрясающий у Саламыча и Иваныча получился. Я с обоими работал — мне было не привыкать. Олег Иванович, конечно же, был главным. Саламыч тоже главный, но он дополнял. Думаю, Каррера тоже хотел сегодня руководить «Спартаком». Мы здорово встретились, пообщались. Надеюсь, будет возможность побольше пообщаться», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.
Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра была посвящена памяти Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.
Команду легенд «Спартака» возглавляли Станислав Черчесов и Олег Романцев. Массимо Каррера и Юрий Семин руководили сборной мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0