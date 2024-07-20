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Сегодня, 22:04

Спортивный директор «Оренбурга»: «Взять Писарского обратно? Мы не рассматриваем этот вопрос»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал трансферы клуба за последние годы.

«Ситуация по Воробьеву и Эктову — показательная. Интерес к ним был на протяжении полутора лет. Но они проявили позицию, ждали, работали и затем ушли в топовые команды. Кто себя проявил иначе, тот сейчас и сидит ни с чем. А Капленко не совсем доволен своим положением в «Балтике». Мы не хотели его продавать, говорили подождать до лета, но он принял такое решение, сам выбрал этот путь. Взять Писарского обратно? Мы не рассматриваем этот вопрос. Взяли на место Воробьева молодого, 21-летнего Сахархизана. Надеемся, он хорошо себя покажет, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее полузащитник Александр Эктов перешел в «Краснодар», нападающий Дмитрий Воробьев — в «Локомотив», полузащитник Кирилл Капленко — в «Балтику», а форвард Владимир Писарский — в «Крылья Советов».

В сезоне РПЛ-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Источник: РБ Спорт
Владимир Сычевой (Писарский)
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Рубин
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Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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Зенит

 1 0 1
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