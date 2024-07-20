Агент Тодоровича заявил, что босниец остается в «Ахмате»

Футбольный агент Трифун Миличевич, представляющий интересы Дарко Тодоровича, заявил, что в данный момент речи об уходе защитника из «Ахмата» не идет.

«Дарко сейчас в «Ахмате», у него новый контракт. Конечно, если поступит предложение, которое удовлетворит и нашего игрока, и грозненцев, мы открыты к обсуждению», — заявил Миличевич «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тодорович провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.