Агент Тодоровича заявил, что босниец остается в «Ахмате»
Футбольный агент Трифун Миличевич, представляющий интересы Дарко Тодоровича, заявил, что в данный момент речи об уходе защитника из «Ахмата» не идет.
«Дарко сейчас в «Ахмате», у него новый контракт. Конечно, если поступит предложение, которое удовлетворит и нашего игрока, и грозненцев, мы открыты к обсуждению», — заявил Миличевич «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Тодорович провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|0
|0
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|0
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|0
|
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
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|20:00
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Бителло
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Маркус Вендел
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Виктор Гимарайнс Артур
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Даниил Фомин
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