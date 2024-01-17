Спортивный директор «Оренбурга»: «Надеюсь, Адамов останется в команде до конца сезона»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил вероятность возвращения защитника Арсена Адамова в «Зенит».

«Надеюсь, что Арсен останется с нами в команде до конца сезона. «Зенит» о досрочном возвращении из аренды с нами не связывался», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» может вернуть защитника из-за ухода Данила Кругового в ЦСКА.

В этом сезоне Адамов провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 результативной передачей.