Спортивный директор «Оренбурга»: «Надеюсь, Адамов останется в команде до конца сезона»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил вероятность возвращения защитника Арсена Адамова в «Зенит».
«Надеюсь, что Арсен останется с нами в команде до конца сезона. «Зенит» о досрочном возвращении из аренды с нами не связывался», — сказал Андреев «СЭ».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» может вернуть защитника из-за ухода Данила Кругового в ЦСКА.
В этом сезоне Адамов провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 результативной передачей.
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|36
|
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|8
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|32
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|
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|
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|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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