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Сегодня, 16:13

Генич признался, что проиграл почти 20 миллионов рублей на ставках

Алина Савинова
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Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о своем опыте в игре на ставках на спорт.

«Меня трудно назвать шпилером. Мне пишут в комментариях, что я лудоман, что я все проиграл. Если бы это было так, я бы не мог ездить на машине, не мог купить дом, о котором долго мечтал. Сколько проиграл? Есть ли 10 миллионов? Да. Больше? Да. Сильно? Да. До 20? Я не считал, но думаю, что где-то в диапазоне 15-20. Это была глупость, я признаю», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

При этом он отметил, что его максимальный единоразовый выигрыш составил около 300 тысяч рублей.

Генич выступал за такие команды, как «Амкар», «Маккаби Ахи», «Химки» и другие. В начале 2006 года он принял решение завершить футбольную карьеру и стал работать журналистом.

46-летний Генич является постоянным резидентом YouTube-проекта «Коммент. Шоу», где участники и приглашенные гости говорят о спорте, футболе и жизни в целом.

Футбол
Константин Генич
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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