Защитник «Динамо» Бессмертный — о состоянии после травмы: «Бегаю на максимум. Все хорошо»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем физическом состоянии после травмы.

Ранее 19-летний футболист получил повреждение в игре за молодежную сборную России.

— Как провел отпуск, отпраздновал Новый год?

— Всегда праздную Новый год дома, в своем родном селе Родионово. Это рядом с Ростовской областью. Обычно провожу все праздники с родителями, встречаюсь с друзьями.

— Последние матчи ты пропускал из-за повреждения, как себя чувствуешь?

— Сейчас чувствую себя лучше. Бегаю на максимум. Тренировался в отпуске, все хорошо.

— С какими мыслями готовишься к сборам? Многие говорят, что у Лички они сложные.

— Настраиваюсь на работу. Будет сложно, зато будет в играх легче.

— Какие цели ставишь себе на 2024 год?

— Как и все, играть в основе и выиграть трофей.

Бессмертный — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 он принял участие в 9 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.