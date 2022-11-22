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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Если активируют сумму выкупа за Сычевого, мы не сможем повлиять на ситуацию»

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о пункте выкупа форварда команды Владимира Сычевого
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о пункте выкупа форварда команды Владимира Сычевого.

— Но вы открыты к предложениям даже зимой?

— В его контракте есть определенные условия и сумма отступных. Если ее активируют и Вова будет согласен на трансфер, то мы на эту ситуацию повлиять не сможем. Это будет его решение.

Повторюсь, на данный момент никакой конкретики нет, никаких официальных запросов мы не получали.

— По неофициальным данным, отступные — 100 миллионов. К сожалению, не евро.

— К сожалению для нас, да! Но я никому не скажу, какая там прописана сумма выкупа.

— Как вообще Сычевой справляется с этим вниманием? Трансферные новости, интервью, награды, вызов в сборную России — это же испытание.

— Испытание, да. И это его опыт. Когда пошли результаты, впервые за все время, что я в клубе и как игрок, и как менеджер, вокруг «Оренбурга» возник такой ажиотаж. Честно, никогда такого не было!

Перед матчем с «Химками» к нам приехали журналисты, игроки дали кучу интервью, снялись в программах, отвечали на звонки. Одного куда-то зовут, другого...

— Это не вредит?

— Когда у футболиста голова забита этими мыслями, то случаются матчи, как с «Химками». Но это наш опыт, мы должны были его приобрести. Потом Марцел встряхнул ребят — все начали думать о футболе, а не жить в иллюзиях.

Когда Вова вышел и оформил первый хет-трик, он дал порядка десяти интервью. Марцел мне тогда сказал: «Дима, я не могу его не выпустить со «Спартаком» в старте — это неправильно. Но при этом понимаю, что Сычевой не готов». И он ведь не сыграл так, как мог бы.

Но сейчас Вова более устойчив к этому воздействию, у него все разложено по полочкам. Он прошел этот путь и набрался опыта.

Контракт Сычевого с «Оренбургом» действует до конца 2024 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей, 16 голов и 2 результативные передачи.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
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3
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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