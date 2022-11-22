Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Если активируют сумму выкупа за Сычевого, мы не сможем повлиять на ситуацию»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о пункте выкупа форварда команды Владимира Сычевого.
— Но вы открыты к предложениям даже зимой?
— В его контракте есть определенные условия и сумма отступных. Если ее активируют и Вова будет согласен на трансфер, то мы на эту ситуацию повлиять не сможем. Это будет его решение.
Повторюсь, на данный момент никакой конкретики нет, никаких официальных запросов мы не получали.
— По неофициальным данным, отступные — 100 миллионов. К сожалению, не евро.
— К сожалению для нас, да! Но я никому не скажу, какая там прописана сумма выкупа.
— Как вообще Сычевой справляется с этим вниманием? Трансферные новости, интервью, награды, вызов в сборную России — это же испытание.
— Испытание, да. И это его опыт. Когда пошли результаты, впервые за все время, что я в клубе и как игрок, и как менеджер, вокруг «Оренбурга» возник такой ажиотаж. Честно, никогда такого не было!
Перед матчем с «Химками» к нам приехали журналисты, игроки дали кучу интервью, снялись в программах, отвечали на звонки. Одного куда-то зовут, другого...
— Это не вредит?
— Когда у футболиста голова забита этими мыслями, то случаются матчи, как с «Химками». Но это наш опыт, мы должны были его приобрести. Потом Марцел встряхнул ребят — все начали думать о футболе, а не жить в иллюзиях.
Когда Вова вышел и оформил первый хет-трик, он дал порядка десяти интервью. Марцел мне тогда сказал: «Дима, я не могу его не выпустить со «Спартаком» в старте — это неправильно. Но при этом понимаю, что Сычевой не готов». И он ведь не сыграл так, как мог бы.
Но сейчас Вова более устойчив к этому воздействию, у него все разложено по полочкам. Он прошел этот путь и набрался опыта.
Контракт Сычевого с «Оренбургом» действует до конца 2024 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей, 16 голов и 2 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2