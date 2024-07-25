КДК оштрафовал игрока «Факела» Брызгалова за повреждение ламп на стадионе «Динамо»

КДК РФС оштрафовал защитника «Факела» Сергея Брызгалова на 50 тысяч рублей за поведение после матча 1-го тура РПЛ с «Динамо» (1:3).

В конце второго тайма Брызгалов получил вторую желтую карточку и отправился в подтрибунное помещение, где ударил по стене и повредил световые панели.

«Рассмотрели поведение Сергея Брызгалова, это было в рапорте делегата, что футболист ударом повредил иллюминации в отсеке. За неспортивное поведение Брызгалов оштрафован на 50 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

В следующем матче воронежская команда сыграет дома против «Акрона» 27 июля.