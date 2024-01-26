Андреев об обвинениях Томпсона в домашнем насилии: «Не понимаю, как он попал в эту историю. Очень дружелюбный парень!»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился с «СЭ» впечатлениями от новичка команды Хорди Томпсона.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находился под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.

«Томпсон уже тренируется. Команда сейчас разъехалась, но те, кто пропустил тренировки на сборе, сейчас остались и работают с тренером по физподготовке. Это Томпсон, Гюрлюк, Флорентин и Мансилья.

Впечатления от Хорди? Не понимаю, как он вообще попал во всю эту историю. Он очень позитивный и дружелюбный парень. Не знаю, как он мог в это все попасть. Но еще понаблюдаем, ха-ха. Пока видел его всего два дня», — сказал Андреев «СЭ».

Томпсон — воспитанник «Коло-Коло», он забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

25 января «Оренбург» объявил об аренде Томпсона у «Коло-Коло» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.