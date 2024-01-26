Асхабадзе рассказал, каким будет название нового стадиона в Воронеже

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, каким будет название нового стадиона в Воронеже и на какой стадии находится его строительство.

«Пока название — стадион «Факел». Причем и для нового десятитысячника, и для реконструированного в будущем ЦСП. Но очень хотелось бы получить хороший контракт по неймингу. Мы работаем в этом направлении, тем более, что опыт есть. В свое время, когда я работал в «Спартаке», мы первыми в стране заключили спонсорский контракт на название нового стадиона в Тушине», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

После 18 туров «Факел» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).