Кузнецов рассказал, как возил игроков ЦСКА по клубам в Испании после победы над «Барселоной»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов, являющийся тренером 2Drots рассказал, как армейцы праздновали в Испании победу над «Барселоной».

«Часто ли приходилось врать? Приходилось, но не часто. Когда нужно было что-то скрыть, выгородить кого-то. Могу рассказать историю. Когда ЦСКА «Барселону» в гостях 3:2 обыграл. После игры мы с ребятами, с которыми тогда играли в Испании, мы забрали домой по шесть человек. Я всю ночь ребят возил по клубам, по барам. Я за рулем. Утром я не смог на тренировку пойти. Я не спал, вообще не спал. Мне пришлось врать, что я заболел. Пришлось доктора принять дома у себя. Когда он увидел, что у меня за столом сидят шесть человек и пиво пьют... Я-то был трезвый, но они были навеселе», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В 1992 году ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл в гостях каталонцев со счетом 3:2. Первый матч завершился ничьей 1:1.

В Испании Кузнецов выступал за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну».