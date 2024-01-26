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Кузнецов рассказал, как возил игроков ЦСКА по клубам в Испании после победы над «Барселоной»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов, являющийся тренером 2Drots рассказал, как армейцы праздновали в Испании победу над «Барселоной».

«Часто ли приходилось врать? Приходилось, но не часто. Когда нужно было что-то скрыть, выгородить кого-то. Могу рассказать историю. Когда ЦСКА «Барселону» в гостях 3:2 обыграл. После игры мы с ребятами, с которыми тогда играли в Испании, мы забрали домой по шесть человек. Я всю ночь ребят возил по клубам, по барам. Я за рулем. Утром я не смог на тренировку пойти. Я не спал, вообще не спал. Мне пришлось врать, что я заболел. Пришлось доктора принять дома у себя. Когда он увидел, что у меня за столом сидят шесть человек и пиво пьют... Я-то был трезвый, но они были навеселе», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В 1992 году ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл в гостях каталонцев со счетом 3:2. Первый матч завершился ничьей 1:1.

В Испании Кузнецов выступал за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-rasskazal-kak-vozil-igrokov-tsska-po-klubam-v-ispanii-posle-pobedy-nad-barselonoj/
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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