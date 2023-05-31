Бувач: «Смолов был и остается одним из лучших российских нападающих»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с нападающим Федором Смоловым.

«Смолов был и остается одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», — приводит пресс-служба клуба слова Бувача.

Соглашение 33-летнего форварда с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 Смолов провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.