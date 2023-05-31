Силкин — о продлении контракта Смолова с «Динамо»: «Опытные игроки необходимы»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал продление контракта бело-голубыми с нападающим Федором Смоловым.

«Это нормальное явление. Смолов опытный игрок, а опытные игроки необходимы команде. Если он продлевает контракт, значит, ощущает в себе силы. Чувствует, что не пора еще заканчивать. Перспективно ли ему дальше развивать карьеру в «Динамо»? У игрока должна быть стабильность. Да, этот год был связан с травмами и не с очень сильной результативностью, но я думаю, что он способен улучшить свое состояние», — сказал Силкин «СЭ».

Новое соглашение со Смоловым рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 12 голов в 31 матче во всех турнирах.

(Валерия Яшвили)