Колосков ответил на вопрос, являются ли «Факел» и «Крылья Советов» командами уровня РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что воронежский «Факел» и «Крылья Советов» соответствуют уровню РПЛ.

«Факел» и «Крылья» — это команды уровня РПЛ. Самарский клуб столько футболистов продал за последние два-три года, сколько ни одна другая команда не отдала. Хочу отметить, что все эти игроки пошли на повышение. В «Крыльях» умеют работать с молодежью, поэтому это обе достойные команды. Попадут они в стыки или нет — это уже другой вопрос», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Перед 30-м туром в турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте с 29 очками, «Факел» находится на строчку выше, набрав 30 очков.