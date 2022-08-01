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Спортивный директор «Црвены Звезды»: «Интерес «Зенита» к Эраковичу? Не могу говорить о трансферах клуба»

Спортивный директор «Црвены Звезды» прокомментировал интерес «Зенита» к Эраковичу
Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела рассказал, может ли перейти в «Зенит» защитник сербской команды Страхиня Эракович.

«Интерес к Эраковичу со стороны «Зенита»? Слухи мы не комментируем, не имею права говорить о трансферах нашей команды», — приводит слова Мркела Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Эракович может перейти в «Зенит» после чемпионата мира в Катаре.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 5 миллионов евро. На ЧМ сборная Сербии сыграет в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-01-sportivnyy-direktor-tsrveny-zvezdy-interes-zenita-k-erakovichu-ne-imeyu-prava-govorit-o-transferakh-kluba
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Эракович может перейти в «Зенит» после чемпионата мира в Катаре
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