Спортивный директор «Црвены Звезды»: «Интерес «Зенита» к Эраковичу? Не могу говорить о трансферах клуба»

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела рассказал, может ли перейти в «Зенит» защитник сербской команды Страхиня Эракович.

«Интерес к Эраковичу со стороны «Зенита»? Слухи мы не комментируем, не имею права говорить о трансферах нашей команды», — приводит слова Мркела Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Эракович может перейти в «Зенит» после чемпионата мира в Катаре.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 5 миллионов евро. На ЧМ сборная Сербии сыграет в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.