Эракович может перейти в «Зенит» после чемпионата мира в Катаре

«Црвена Звезда» не спешит продавать защитника Страхиню Эраковича, которым интересуется петербургский «Зенит», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Црвена Звезда» провела с петербургским клубом предварительные переговоры. Клуб отказывается продавать 21-летнего себра, они уверены, что после ЧМ в Катаре в 2022 году цена на игрока возрастет.

Портал Transfermarkt оценивает Эраковича в 5 миллионов евро. На ЧМ сборная Сербии сыграет в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.