Спортивный директор "Боки Хуниорс" рассказал, как пытался купить Акунью

Спортивный директор "Боки Хуниорс" Николас Бурдиссо рассказал изданию O Jogo, как пытался приобрести защитника "Спортинга" Акунью, который может присоединиться к "Зениту".

– Этот футболист, мог бы иметь важную роль в "Боке", - сказал Бурдиссо. - Он способен играть на 4-5 позициях и адаптироваться к любой системе игры. Мы сделали необыкновенное предложение. Думали, что с ним сможем сделать качественный скачок. Трансферный рынок – сложный.

27-летний Акунья в текущем сезоне провел 27 матчей за лиссабонскую команду, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.