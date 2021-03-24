Двух игроков «Тамбова» вызвали в РФС из-за подозрений в ставках
10:31
По информации «СЭ», двух футболистов «Тамбова» вызвали в РФС после информации от букмекеров. Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» и «Сочи».
14 марта тамбовчане уступили в Саранске «Краснодару» со счетом 0:4 в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. 19 марта команда Сергея Первушина в гостях проиграла «Сочи» (0:5).
Во время зимней паузы в СМИ сообщалось, что «Тамбов» мог сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате перед футболистами.
«Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.
(Севастиан Терлецкий)
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