Двух игроков «Тамбова» вызвали в РФС из-за подозрений в ставках

По информации «СЭ», двух футболистов «Тамбова» вызвали в РФС после информации от букмекеров. Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» и «Сочи».

14 марта тамбовчане уступили в Саранске «Краснодару» со счетом 0:4 в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. 19 марта команда Сергея Первушина в гостях проиграла «Сочи» (0:5).

Во время зимней паузы в СМИ сообщалось, что «Тамбов» мог сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате перед футболистами.

«Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)