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Сегодня, 10:58

В «Ахмате» высказались о будущем Конате: «Наше предложение о новом контракте остается в силе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим Мохамедом Конате. Текущее соглашение с футболистом истекает летом 2024 года.

«Новый контракт с «Ахматом» пока не подписан. Наше предложение остается в силе. Решение за игроком и его представителем. У нас есть желание его сохранить. Ни одного официального предложения от других клубов к нам не поступало», — сказал Газзаев «СЭ».

26-летний форвард в этом сезоне провел 22 матча и забил 7 голов.

«Ахмат» после 18 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Мохамед Конате
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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