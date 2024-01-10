Гацкан о фальсификации документов Канга: «По нему не сказал бы, что он мог это сделать»

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что его бывший одноклубник Гелор Канга обвиняется в фальсификации документов, чтобы скрыть настоящий возраст.

«Мы слышали, что такое бывает. Но по нему не сказал бы, что он мог это сделать. Если об этом говорится, значит, что-то есть. Просто мы не задавались вопросом, какого он возраста. Приехал хороший футболист, приносил пользу команде», — сказал Гацкан «СЭ».

По информации издания Republic World, Конголезская федерация футбола подала жалобу, в которой утверждается, что мать футболиста умерла в 1986 году, а в документах игрока указан 1990 год рождения.

Канга с 2013 по 2016 год выступал за «Ростов». За российскую команду он сыграл 70 матчей и забил 7 голов.