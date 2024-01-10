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Полузащитник «Пари НН» Майга о зимнем отпуске: «Времени отдохнуть, если честно, не хватило»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился впечатлением от зимнего отпуска.

«Во время отпуска немного побыл на Мальдивах, а потом у меня, к сожалению, заболели дети, лечил их в Москве, — приводит слова малийского футболиста Sport24. — Времени отдохнуть, если честно, не хватило. Ощущение, что вообще не отдохнул, не получилось перезагрузиться. Не могу сказать, что устал от футбола, но после чемпионата всегда тяжело. Хотелось чуть-чуть забыть о футболе. Когда у тебя есть семья, всегда непросто. Нет времени на себя, постоянно на тренировках. Если бы было больше времени, то поехал бы к родителям на Мали. Меня очень расстроило, что в отпуске не получилось туда слетать».

В этом сезоне 28-летний Майга сыграл 19 матчей за «Пари НН» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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