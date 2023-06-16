Спортдиректор «Вероны» рассказал о перспективах Гайча в команде

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал перспективы в команде нападающего Адольфо Гайча.

«Мы пока не приняли никакого решения относительно будущего Гайча. Нам нужно еще немного времени», — приводит слова Маррокку Sport24.

В сезоне-2022/23 Гайч провел 16 матчей за «Верону» в серии А, на его счету 2 гол и 1 результативная передача.