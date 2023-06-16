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Сегодня, 14:52

Спортдиректор «Вероны» рассказал о перспективах Гайча в команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал перспективы в команде нападающего Адольфо Гайча.

«Мы пока не приняли никакого решения относительно будущего Гайча. Нам нужно еще немного времени», — приводит слова Маррокку Sport24.

В сезоне-2022/23 Гайч провел 16 матчей за «Верону» в серии А, на его счету 2 гол и 1 результативная передача.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-16-sportdirektor-verony-o-budushchem-gaycha-nam-nuzhno-yeshche-nemnogo-vremeni
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
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