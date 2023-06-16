Литвинов стал лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2022/23

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим молодым игроком клуба в сезоне-2022/23, сообщила пресс-служба красно-белых.

Также 21-летний футболист занял второе место в голосовании на лучшего игрока сезона, набрав 23% голосов красно-белых.

В сезоне-2022/23 Литвинов провел 25 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка.