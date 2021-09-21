Спиридонов: «У «Спартака» есть все предпосылки прийти к полному краху. Всю команду надо штрафовать!»

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу ЦСКА над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«А что говорить по «Спартаку»? Катимся в пропасть! Все предпосылки к полному краху и концу есть. Какие эмоции могут быть, когда ты вылетел из Лиги чемпионов, проиграл колхозникам. Уже все, ты проиграл всем. Вчерашняя победа могла бы чуть-чуть скрасить положение. Разочарованию болельщиков нет предела. Я не один такой, все болельщики конкретно офигивают от столетия родного клуба, с которым нас поздравляют», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Спиридонов прокомментировал нереализованный момент Эсекьеля Понсе во второй тайме.

«За неудовлетворительный результат надо штрафовать всю команду, а не конкретного игрока. Проигрывает команда. Понсе же не в теннис играет. Но факт, что он вчера не попал. У меня бы четырехлетний сын с такой бы позиции забил», — добавил Спиридонов «СЭ».

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 10 баллами.