Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Спиридонов: «У «Спартака» есть все предпосылки прийти к полному краху. Всю команду надо штрафовать!»

12:08
Теги:

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу ЦСКА над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«А что говорить по «Спартаку»? Катимся в пропасть! Все предпосылки к полному краху и концу есть. Какие эмоции могут быть, когда ты вылетел из Лиги чемпионов, проиграл колхозникам. Уже все, ты проиграл всем. Вчерашняя победа могла бы чуть-чуть скрасить положение. Разочарованию болельщиков нет предела. Я не один такой, все болельщики конкретно офигивают от столетия родного клуба, с которым нас поздравляют», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Спиридонов прокомментировал нереализованный момент Эсекьеля Понсе во второй тайме.

«За неудовлетворительный результат надо штрафовать всю команду, а не конкретного игрока. Проигрывает команда. Понсе же не в теннис играет. Но факт, что он вчера не попал. У меня бы четырехлетний сын с такой бы позиции забил», — добавил Спиридонов «СЭ».

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 10 баллами.

ЦСКА — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Подошел Майк Тайсон и сказал: «Ты дрался слишком эмоционально». Робби Лоулер вспоминает зарубу с Ником Диазом
Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр