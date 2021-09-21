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Гончаренко вызван на заседание КДК РФС

12:35
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко приглашен на заседание КДК РФС.

«Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко приглашен на заседание КДК РФС, от судей запросили дополнительные рапорты. Само заседание состоится в четверг по видеосвязи», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Гончаренко получил прямую красную карточку во втором тайме матча 8-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0). Позже стало известно, что он был удален за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

Тренеру грозит дисквалификация на 2-4 матча. Также он может быть оштрафован на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210921/gancharenko-1751096170.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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