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Валерий Баринов считает, что «Спартаку» и ЦСКА стоит забыть о чемпионстве

11:36
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» победу ЦСКА над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«В «Спартаке» нет руководства. В верхах что-то не то, где-то они сбились. Им надо менять подход. Но «Спартак» вчера в игре старался, были моменты. В данном случае ЦСКА повезло, они играли не лучше красно-белых. И Акинфеев, конечно, молодец. Вот эти два фактора сыграли свою роль. Про чемпионство ЦСКА и «Спартаку» надо забыть. По тому, как сейчас показывает себя «Зенит», это претендент на победу номер один, хотя не хочется делать прогнозов», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 10 баллами.

ЦСКА — Спартак

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Сергей Федоров все материалы автора

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