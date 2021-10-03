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Спиридонов прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом» в матче РПЛ

21:30
Футболисты &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;. Фото ФК «Спартак»
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Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Ахматом» (1:0) в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Молодцы! Многие могут подумать, что одна победа — случайность, но мы выиграли вторую игру подряд, причем на выезде. Надеюсь, что это будет закономерно», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Единственный мяч в прошедшей встрече забил форвард москвичей Александр Соболев (41-я минута).

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 баллов.

Ахмат — Спартак

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