Спиридонов прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом» в матче РПЛ
21:30
Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Ахматом» (1:0) в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Молодцы! Многие могут подумать, что одна победа — случайность, но мы выиграли вторую игру подряд, причем на выезде. Надеюсь, что это будет закономерно», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Единственный мяч в прошедшей встрече забил форвард москвичей Александр Соболев (41-я минута).
«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 баллов.
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