Руй Витория рассказал о состоянии Промеса и Максименко

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0) рассказал о состоянии полузащитника Квинси Промеса и голкипера Александра Максименко.

«Пока не знаю, что с Промесом. Он испытывал дискомфорт. Надеюсь, все обойдется.

Повреждение у Максименко? Ничего такого не было», — сказал Витория.

Московский клуб выиграл второй матч подряд и набрал 16 очков. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 12 очками занимает 11-е место.