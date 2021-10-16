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Судейство

Сергей Карасев станет гостем программы «Вечерний Ургант»

21:22
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Российский арбитр Сергей Карасев станет участником программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает аккаунт передачи в Instagram. Съемка состоится 18 октября.

Карасев 16 октября работал на матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Во время этой игры футболисты обеих команд подрались друг с другом.

42-летний Карасев также работал на Евро-2020. Он судил матчи группового этапа Италия—Швейцария и Германия—Венгрия, а также матч 1/8 финала Нидерланды—Чехия. Также обслуживал матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVFpPibM7lc

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Евгений Петров все материалы автора

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