Сергей Карасев станет гостем программы «Вечерний Ургант»
Российский арбитр Сергей Карасев станет участником программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает аккаунт передачи в Instagram. Съемка состоится 18 октября.
Карасев 16 октября работал на матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Во время этой игры футболисты обеих команд подрались друг с другом.
42-летний Карасев также работал на Евро-2020. Он судил матчи группового этапа Италия—Швейцария и Германия—Венгрия, а также матч 1/8 финала Нидерланды—Чехия. Также обслуживал матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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