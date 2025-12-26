Адиев — о работе в «Крыльях» и «Химках»: «Мне никогда не доставались легкие проекты»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил для себя 2025 год.

— В этом году вы успели поработать в двух командах: сначала в «Химках», а сейчас в «Крыльях Советов». Как вы для себя оцените 2025 год?

— Мне никогда не доставались легкие проекты. Когда я приходил в Самару, то для меня это был большой вызов. Я думал, что будет намного легче. Но губернатор и Дмитрий Николаевич Яковлев поверили в меня, хочу сказать им спасибо. В «Химках» был интересный опыт с тем подбором игроков. Меня как тренера ассоциируют с оборонительным футболом. Я давно хочу от этого ярлыка уйти. В «Химках» это получилось сделать в каком-то роде. Здесь, в «Крыльях Советов» пришлось снова играть от обороны. Везде есть свои трудности, но без них, наверное, я бы не работал в таких командах, — сказал Адиев.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.