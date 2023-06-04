Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ. На награду также претендовали Руслан Литвинов («Спартак») и Вендел («Зенит»).

На счету 22-летнего армянского футболиста 10 голов и 12 голевых передач в 28 матчах сезона.