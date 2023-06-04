Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона в РПЛ

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона в РПЛ. 29-летний бразилец в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды.

Кроме него в число финалистов попали Мойзес (ЦСКА) и Георгий Джикия («Спартак»), который получил наибольшее количество голосов от болельщиков на втором этапе голосования.