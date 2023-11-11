Сперцян признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком октября в РПЛ, сообщается в соцсетях лиги.

23-летний игрок сборной Армении получил от легенд РПЛ 2 голоса из 5. В голосовании болельщиков Сперцяна опередил защитник ЦСКА Милан Гайич.

В октябре Сперцян провел 3 матча, в которых забил 2 гола. Всего на его счету 6 голов и 3 передачи в 14 матчах РПЛ.