Губерниев: «Если «Зенит» будет чувствовать себя уверенно, то «Краснодару» не поздоровится»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

«Если «Краснодар» всерьез претендует на чемпионство, то он обязан сегодня выигрывать. Во всяком случае, он точно не должен проигрывать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Комментатор также ответил на вопрос о готовности «Краснодара» прервать серию без побед против «Зенита», которая длится с апреля 2018 года (7 поражений, 3 ничьи).

«Прямо сейчас эта серия вообще ни при чем. Хотя сейчас очень важна психологическая готовность, потому что «Краснодар» на ходу, и если они впрямь хотят бороться за чемпионство, то должны, как минимум, не проигрывать. Но стоит отметить и то, что «Зенит» сейчас на ходу, и я считаю, что если хозяева будут чувствовать себя сегодня уверенно, то «Краснодару» не поздоровится. Тем не менее, я рассчитываю на то, что «Краснодар» сегодня не проиграет», — добавил Губерниев.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.