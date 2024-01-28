Сперцян и Вендел стали лучшими игроками в осенней части РПЛ по участию в голевых атаках

Статистический оператор «РУСТАТ» опубликовал список лучших игроков осенней части РПЛ по количеству участий в результативных атаках.

Рейтинг возглавили атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Зенита» Вендел — на их счету по 17 участий в голевых атаках.

У нападающих Матео Кассьерры («Зенит»), Федора Чалова (ЦСКА), Константина Тюкавина («Динамо») и Максима Глушенкова («Локомотив») по 16 таких участий.

В активе полузащитника «Спартака» Квинси Промеса 15 участий в голевых атаках, он располагается на 7-й строчке. По 14 участий в активе форварда «Краснодара» Джона Кордобы и полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24 возобновится в начале марта.