Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:57

Сперцян и Вендел стали лучшими игроками в осенней части РПЛ по участию в голевых атаках

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Статистический оператор «РУСТАТ» опубликовал список лучших игроков осенней части РПЛ по количеству участий в результативных атаках.

Рейтинг возглавили атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Зенита» Вендел — на их счету по 17 участий в голевых атаках.

У нападающих Матео Кассьерры («Зенит»), Федора Чалова (ЦСКА), Константина Тюкавина («Динамо») и Максима Глушенкова («Локомотив») по 16 таких участий.

В активе полузащитника «Спартака» Квинси Промеса 15 участий в голевых атаках, он располагается на 7-й строчке. По 14 участий в активе форварда «Краснодара» Джона Кордобы и полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
1
0
Читайте также
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отмечает 50-летие
Даниил Медведев оценил свои шансы в финале Australian Open
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Даниил Лесовой покинул Израиль
«Зенит» вырвал победу у «Урала». Все решил привоз вратаря
Агент Гайича заявил, что Милан не боится конкуренции с Круговым за место в основе ЦСКА
Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Уралом»
Экс-игрок «Краснодара» Деменко рассказал, какие позиции нужно усилить клубу
«Янг Африканс» просит за трансфер Диарры в «Зенит» 10 миллионов долларов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Лесовой покинул Израиль
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости