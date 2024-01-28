Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Орлов: «Педро показывает, что готов играть на взрослом уровне»

Орлов считает, что новичок «Зенита» Педро готов играть на взрослом уровне
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Зенита» Педро.
Педро.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о контрольном матче «Зенит» — «Урал» (1:0), а также об игре 17-летнего новичка петербургского клуба Педро.

— Пока «Урал» — самый крепкий соперник из тех команд, с которыми «Зенит» играл на этом сборе. Коллектив Виктора Гончаренко умеет обороняться, не позволила питерцам так разгуляться в чужой штрафной, как это было в двух первых спаррингах подопечных Сергея Семака. Футболистам «Зенита» пока не хватает сыгранности.

Педро 5 февраля исполнится 18 лет, но он уже показывает довольно зрелый футбол. Вы можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля! Какая у него скорость, как он бежит! Техническая работа, как закрывает мяч корпусом, как борется и перекрывает защитнику путь к мячу. Сегодня мог опять забить. Вендел вывел его на ударную позицию, и Педро бил с левой ноги с довольно острого угла. При этом посмотрел на дальнюю штангу, направо, но никто же туда не побежал, не подстроился... Нет пока синхронности. То есть, Педро в 17 лет успел оценить ситуацию. И пробил не так, чтобы сетку порвать, а в ближний угол. Помазун выручил. Вот этот маленький эпизод говорит о том, что Педро уже готов играть на таком взрослом уровне. Неслучайно против «Урала» молодого бразильца выпустили в стартовом составе.

Педро. «Сравните Педро с 17-летними российскими игроками. Небо и земля!» Орлов — о новичках «Зенита», Тикнизяне и Круговом

ФК Зенит
Геннадий Орлов
Педро (Зенит)
0
Читайте также
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отмечает 50-летие
Бывшему форварду клубов НХЛ грозит 50 лет тюрьмы за изнасилование
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сперцян и Вендел стали лучшими игроками в осенней части РПЛ по участию в голевых атаках

Орлов — о новичке «Зенита»: «Артур напоминает Малкома»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости