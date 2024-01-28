Орлов: «Педро показывает, что готов играть на взрослом уровне»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о контрольном матче «Зенит» — «Урал» (1:0), а также об игре 17-летнего новичка петербургского клуба Педро.

— Пока «Урал» — самый крепкий соперник из тех команд, с которыми «Зенит» играл на этом сборе. Коллектив Виктора Гончаренко умеет обороняться, не позволила питерцам так разгуляться в чужой штрафной, как это было в двух первых спаррингах подопечных Сергея Семака. Футболистам «Зенита» пока не хватает сыгранности.

Педро 5 февраля исполнится 18 лет, но он уже показывает довольно зрелый футбол. Вы можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля! Какая у него скорость, как он бежит! Техническая работа, как закрывает мяч корпусом, как борется и перекрывает защитнику путь к мячу. Сегодня мог опять забить. Вендел вывел его на ударную позицию, и Педро бил с левой ноги с довольно острого угла. При этом посмотрел на дальнюю штангу, направо, но никто же туда не побежал, не подстроился... Нет пока синхронности. То есть, Педро в 17 лет успел оценить ситуацию. И пробил не так, чтобы сетку порвать, а в ближний угол. Помазун выручил. Вот этот маленький эпизод говорит о том, что Педро уже готов играть на таком взрослом уровне. Неслучайно против «Урала» молодого бразильца выпустили в стартовом составе.