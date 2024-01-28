Даниил Лесовой покинул Израиль

Как стало известно «СЭ», «Маккаби» Хайфа до сих пор не может решить технические проблемы с оплатой трансфера полузащитника «Динамо» Даниила Лесового. В связи с этим футболист 27 января покинул Израиль. Планируется, что он 31 января отправится с «Динамо» на сборы в Турцию, если до этого времени «Маккаби» Хайфа не найдет решение по проблеме платежа.

Также по имеющейся информации интерес к футболисту сохраняется у «Маккаби» Тель-Авив. Трансферное окно в Израиле открыто до 6 февраля.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» обсуждает с «Динамо» возможность аренды Лесового с правом дальнейшего выкупа.

В текущем сезоне 26-летний Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.