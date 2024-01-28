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Сегодня, 08:00

Даниил Лесовой покинул Израиль

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Даниил Лесовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Маккаби» Хайфа до сих пор не может решить технические проблемы с оплатой трансфера полузащитника «Динамо» Даниила Лесового. В связи с этим футболист 27 января покинул Израиль. Планируется, что он 31 января отправится с «Динамо» на сборы в Турцию, если до этого времени «Маккаби» Хайфа не найдет решение по проблеме платежа.

Также по имеющейся информации интерес к футболисту сохраняется у «Маккаби» Тель-Авив. Трансферное окно в Израиле открыто до 6 февраля.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» обсуждает с «Динамо» возможность аренды Лесового с правом дальнейшего выкупа.

В текущем сезоне 26-летний Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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