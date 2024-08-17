Специалисты из пяти стран мира примут участие в международной конференции в «Газпром» — Академия

21 августа на базе Центра повышения квалификации тренеров футбольного клуба «Зенит» пройдет международная конференция на тему «Актуальные подходы, средства и методы физической подготовки футболистов».

В мероприятии примут участие специалисты из пяти стран мира: Россия, Белоруссия, Бразилия, Мексика и Казахстан.

Конференция состоится в Санкт-Петербурге (ул. Верности, 21С) и будет включать в себя теоретическую и практическую части работы.