Представитель Койта: «Он уверен в себе, Секу хочет принести пользу ЦСКА»

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени футболиста в команде.

«Секу прибавляет изо дня в день, после каждой тренировки. Он уверен в себе. Секу хочет принести пользу ЦСКА в последних матчах в этом году», — сказал Койта «СЭ».

В этом сезоне 24-летний малиец провел 19 матчей, забил один гол и отметился одной голевой передачей.